Fekir, ça commence bien

Les compteurs sont aussi verts que son maillot pour Nabil Fekir en ce début de saison. A 27 ans, l'ancien Lyonnais est leader de Liga, après le deuxième succès de son équipe dimanche en autant de matchs, pour la première à domicile face à Valladolid (2-0). Seul Elche compte également six points, en attendant peut-être Getafe qui a gagné son seul match, ainsi que les quatre équipes qui n'ont pas encore joué la moindre partie (Barça, Atlético, Séville, Elche).

Si les Sévillans avaient marqué au bout du temps additionnel la semaine dernière à Alavés (0-1), dans la foulée de la sortie du Français, celui-ci s'est cette fois montré décisif. Preuve de son importance aux yeux du nouveau coach Manuel Pellegrini, c'est lui qui s'est chargé du penalty et l'a transformé dès la dixième minute.





Sorti à l'heure de jeu après une alerte sans gravité à la cuisse en fin de première période, Nabil Fekir était aussi impliqué sur l'action du deuxième but signé William Carvalho, en déclenchant une première passe avant la volée splendide du Portugais. En conférence de presse de veille de match, Manuel Pellegrini prévenait déjà à propos de Fekir : « C'est un joueur avec une valeur importante, je ne pense pas que le Bétis s'en séparerait sans un gros montant. » Car forcément, si on souhaite piocher dans l'effectif du club, le champion du monde ressort en tête de liste.

Le magnifique pétard signé Carvalho !





Un journaliste du Diario de Sevilla, au début du mois, résumait ainsi sa saison dernière (pour So Foot) : « On peut dire qu'il a été très inconstant. Il a souvent été bon contre les gros, mais il a loupé d'autres matchs. C'est le joueur le plus fort de l'équipe avec Joaquin et Sergio Canales, mais il n'a pas été le leader que le Bétis attendait. Il a quand même le salaire le plus élevé dans l'histoire du club, ce qui renforce les attentes. » Rappelé en équipe de France, son adaptation est désormais terminée. Et sa nouvelle saison démarre donc de la meilleure des manières.