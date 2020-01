Federico Valverde (Real Madrid) suspendu un match seulement

Les hautes instances du football espagnol se sont montrées très clémentes envers Federico Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid. Ce dernier s’est rendu auteur dimanche dernier d’un odieux tacle sur Alvaro Morata lors des dernières minutes de la finale de la Supercoupe d’Espagne. L’arbitre lui a alors adressé un rouge direct et une lourde suspension était alors pressentie pour le jeune merengue. Au final, ce dernier n’a été sanctionné que pour un seul match. Il purgera cette punition samedi prochain lors du duel face à Séville.

L’arbitre a épargné Valverde dans son rapport

Si Valverde s’en sort aussi bien, c’est parce que l’arbitre du match s’est gardé de l’accabler dans son rapport. Plutôt que de parler d’un geste violent par derrière, il a indiqué que Valverde a fait juste « tomber un adversaire pour empêcher une situation claire de but ». Le réflexe qu’a eu le milieu du Real a fait couler beaucoup d’encre en Espagne, mais aussi partout ailleurs en Europe. Il y a ceux qui l’ont défendu et qui ont salué son sens du sacrifice, à l’instar même de Diego Simeone, le coach adverse. Et il y a aussi ceux qui l’ont sévèrement montré du doigt, pour s’être détourné de l’esprit du jeu et risqué l’intégrité physique de l’adversaire. Manifestément, la ligue espagnole s’est donc rangée dans la première catégorie citée.