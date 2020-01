Federico Valverde (Real Madrid) s'explique sur sa vilaine faute contre l'Atlético

Zidane salue le geste de Valverde

Révélation de cette saison dans les rangs du Real Madrid, le milieu de terrain Federico Valverde a encore montré tout son tempérament à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne, dimanche soir. Opposé à l'Atlético de Madrid dans un derby décisif, le Real s'est imposé au bout de la nuit, à l'issue de la séance de tirs aux buts (0-0, 4-1 t.a.b.). Et ce titre aurait certainement échappé à la Maison Blanche si Alvaro Morata n'avait pas été fauché par Valverde alors qu'il partait seul au but, à quelques minutes du coup de sifflet final.Une vilaine faute "stratégique", sanctionnée d'un carton rouge, que le jeune Uruguayen assume parfaitement. Non sans faire son mea culpa. « Je pense qu'y aller avec cette intention est généralement mauvais. Je m'excuse auprès d'Alvaro. Évidemment, ce n'est pas juste ce que j'ai fait, mais c'était la seule chose que je pouvais faire pour mon équipe. (…) J'ai essayé de faire autre chose mais il est très rapide, et je n'arrivais pas à le rattraper. Je me suis excusé auprès de lui. Bien sûr, je suis très heureux du titre, mais j'ai cette petite épine dans le pied parce que ce n'est pas juste », a-t-il expliqué devant la presse après le match. Zinédine Zidane, son entraîneur, n'a pas dit autre chose. « Il a fait ce qu'il fallait faire. C'est une faute grossière, mais il a bien fait. Il s'est excusé auprès d'Alvaro et c'est le plus important au final ».