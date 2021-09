Le défenseur central a fait les gros titres l'année dernière, réalisant une excellente saison et faisant l'objet d'une forte demande de départ cet été. Le départ de Koundé n'a pas eu lieu finalement, Chelsea n'ayant pas réussi à obtenir le montant demandé par Séville pour son défenseur vedette.

Un don très généreux pour Koundé

Mais entre-temps, Koundé a montré sa classe en dehors du terrain. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le Français a promis l'an dernier de faire don de 1 000 euros pour chaque victoire de Séville à la construction d'une maison pour les enfants malades et leurs familles dans la région de Séville. Et après que Séville ait enregistré le meilleur total de points de son histoire en Liga la saison dernière, avec 24 victoires, Koundé a tenu sa promesse, faisant don d'un total de 24 000 euros à la cause. Le don a été fait à la fondation "El Gancho Infantil", une fondation qui a également créé des espaces de jeu pour les enfants à partir d'espaces inutilisés dans les hôpitaux de Séville.