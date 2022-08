Isco est officiellement devenu un joueur du FC Séville ce lundi. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid s'est entretenu avec les canaux officiels du club depuis le stade Sánchez Pizjuán. "Je suis très heureux et excité par ce nouveau chapitre. Je sais d'où je viens et j'espère que nous pourrons faire de grandes choses. Je veux commencer avec l'équipe. Je veux vraiment montrer ce que j'ai et que je ne l'ai jamais perdu. J'arrive dans une équipe dont je connais l'entraîneur et les joueurs, avec un style de jeu que j'aime."

Isco pense avoir fait le bon choix

"C'était difficile, différent. C'est le premier été avec autant de vacances et j'en ai profité pour bien m'entraîner et me mettre en forme." En effet, pour la première fois depuis son arrivée au Real Madrid, Isco était sans club. "La nervosité existe toujours, car l'avenir était en jeu, mais heureusement nous sommes là maintenant." Pourquoi Séville ? Isco a une très bonne raison. "J'ai eu pas mal de propositions mais sur le plan sportif, c'est celle qui m'a le plus intéressé pour le moment. C'est une équipe avec un style de jeu qui aime jouer au football, qui est en Ligue des Champions et qui est aussi en croissance continue. C'est la meilleure équipe pour présenter à nouveau mon football."