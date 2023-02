Le FC Séville, en grande difficulté depuis le début de saison, a profité du mercato hivernal pour se renforcer afin de remonter en championnat et de bien figurer en Europa League. Les Sévillans avaient été reversés après avoir terminé troisième de leur groupe de Ligue des Champions derrière Manchester City et le Borussia Dortmund. Ils affronteront le PSV Eindhoven en 16èmes de finale le 16 et le 23 février prochain.

Pape Gueye non-inscrit pour la C3

Le FC Séville s'est renforcé avec quatre joueurs cet hiver : Pape Gueye (prêté par l'OM), Lucas Ocampos (de retour de prêt de l'Ajax), Loïc Badé (prêté par le Stade Rennais) et Bryan Gil (prêté par Tottenham). Ils ont donc dû inscrire tout ce beau monde sur les listes de la Coupe d'Europe. Cependant, les dirigeants sévillans et notamment son entraîneur Jorge Sampaoli ont buté sur un problème de taille : une règle contraint les équipes à ne pouvoir inscrire que trois nouveaux joueurs sur sa liste A en hiver dans les compétitions de l'UEFA. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille a donc choisi Lucas Ocampos, Loïc Badé et... Oliver Torres. Le milieu de terrain n'était pas inscrit sur la liste de la C1 en première partie de saison. Cette décision est donc au détriment de Pape Gueye qui ne pourra jouer qu'en Liga avec le FC Séville. De son côté, Bryan Gil a été inscrit sur la liste B (joueurs nés à partir du 1er janvier 2001).