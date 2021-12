FC Séville : Ce que risque Koundé après son coup de sang

la 63e minute, le joueur (23) Koundé, Jules Olivier, a été expulsé pour la raison suivante : pour avoir lancé violemment le ballon au visage d'un adversaire, le ballon n'était pas en jeu. Le joueur du FC Barcelone qui a reçu l'impact du ballon n'a pas eu besoin d'assistance et a pu continuer dans le match".

"Il est tombé dans le piège de l’adversaire"

Expulsé lors de la 63ème minute du match entre le FC Séville et le FC Barcelone, mardi soir en Liga (1-1), Jules Koundé a perdu ses nerfs devant Jordi Alba en envoyant le ballon dans le visage du défenseur du Barça., d'après des informations de AS, qui a également eu accès au rapport de l'arbitre, Carlos del Cerro Grande. Ce dernier a noté qu' "à, qui n'a pas voulu accabler le défenseur. "Il sait qu'il s'est trompé, il n'y avait pas grand chose à dire non plus. Il s'est laissé emporter. C'est une question d'âge mais je suis sûr que cela ne l’affectera pas trop parce qu’il fait partie de ceux qui apprennent. Un mauvais jour. Ça t'arrive, ça m'arrive, une mauvaise journée au bureau. Il en est conscient. Il est très intelligent, très jeune et, aussi jeune soit-il, il se trompe parfois. Il est tombé dans le piège de l'adversaire", s'est exprimé le coach du club andalou en conférence de presse.Après ce match nul, le FC Séville demeure toujours dauphin du Real Madrid en Liga, alors que le club merengue se mesurera à Bilbao, ce mercredi soir (21h30). 5 points séparent les deux formations. "Nous avons forcé Barcelone à jouer avec des doutes., a analysé Lopetegui, qui devrait donc se passer de Koundé pour les prochains matchs, reste à savoir combien.