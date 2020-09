FC Séville : Banega fait ses adieux au club en larmes

Une très bonne opportunité pour Banega et sa famille



Adiós al 10: Éver Banega se despidió del Sevilla, dándole fin a su segundo ciclo en el club, ganando la Europa League, y durante la conferencia de prensa en la que no se olvidó de agradecerle a nadie, terminó realmente acongojado y llorando repasando todo lo vivido en el club. pic.twitter.com/pWnUJRiFlS

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2020

"Merci à Monchi et au président de m'avoir amené dans ce club. Je sens que Séville s'est très bien comporté avec moi. Je sens que j'ai déjà donné tout ce que j'avais. Une très bonne opportunité s'est présentée pour moi et ma famille, c'est pourquoi j'ai saisi la décision de partir. Ce club vous donne beaucoup d'affection et vous enseigne de nombreuses valeurs",

a-t-il indiqué, avec une voix chargée par l'émotion.





. Ce vendredi, lors d'une conférence de presse, l'Argentin est revenu sur son étape en Andalousie, après cinq ans passés, au total, sous le maillot du FC Séville. Il avait effectué un premier passage de 2014 à 2016, avant une pige d'un an à l'Inter Milan, puis de 2017 à 2020, il a de nouveau pu faire admirer son talent aux supporters du Ramón Sánchez Pizjuán.Avec le FC Séville, il part sur la grande porte et une Ligue Europa gagnée, contre l'Inter Milan dans une finale haletante, le 21 août dernier (3-2).a commenté le joueur âgé de 32 ans lors d'une conférence de presse très émouvante pour le natif de Rosario.