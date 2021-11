Xavi a pris les commandes du FC Barcelone il y a une dizaine de jours. Globalement, cet engagement a été salué et applaudi par la plupart des observateurs et suiveurs du club catalan. Mais, il y en a aussi une bonne partie qui se montrent circonspects. En raison de la crise financière que traversent les Blaugrana, certains doutent fortement de la capacité du jeune technicien à remettre cette équipe sur les bons rails.

"L’idée Xavi est la bonne, mais…"

Un certain Jorge Valdano, ancien grand coach du Real Madrid, craint que le poste en question ne soit un cadeau empoisonné pour ce prometteur entraineur. « Chaque club a un caractère unique et Barcelone est l'un des rares clubs à avoir besoin de s'appuyer sur une idée pour revenir. Et l'idée est celle de Xavi. C'est donc la bonne personne. A présent, nous avons juste besoin de savoir s'il arrive au bon moment », a confié l’Argentin lors d'une interview à EFE.



Valdano a poursuivi en soulignant qu’il y a trop d’obstacles à surmonter du côté du Camp Nou aujourd’hui et cela ne se fera pas en un claquement de doigts : « Il y a trop de jeunes joueurs, trop de joueurs vétérans, une situation économique délicate et qui ne permet pas d’aller sur le marché des transferts... ».



Xavi fera ses débuts officiels comme entraineur du FC Barcelone ce samedi lors du derby contre l’Espanyol. D’entrée, il va donc devoir faire face à une forte pression.