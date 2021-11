Le monde du football connaît l’immense potentiel d’Ousmane Dembélé. Le problème réside dans le fait que l’ailier français doit régulièrement faire face à des blessures qui handicapent sa carrière et sa progression. Xavi en a parfaitement conscience mais ne souhaite pas lâcher son joueur pour autant. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a fait de la prolongation de Dembélé une priorité, indiquent les médias espagnols.



L’ex-milieu de terrain catalan affirme en interne, selon une autre source, qu’Ousmane Dembélé est meilleur que son compatriote, et attaquant du PSG, Kylian Mbappé. S’il travaille bien, écrit jeudi Mundo Deportivo, il peut devenir le meilleur du monde à son poste, aurait lâché Xavi au sujet de l’ancien de Rennes et de Dortmund, âgé de 24 ans.

