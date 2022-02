FC Barcelone : Xavi salue le retour de Dembélé

"Il a fait une bonne entrée", analyse Xavi

. Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain, et libre de négocier avec le club de son choix concernant son futur, l'international français a rejoué lors du derby entre l'Espanyol de Barcelone et le Barça, dimanche en Liga (2-2). Revenu à égalité dans les derniers instants de la rencontre grâce au but décisif de Luuk De Jong au bout du temps additionnel (90ème+6), le club catalan a sauvé un point de son déplacement, à quelques jours d'affronter Naples en seizième de finale aller de la Ligue Europa (jeudi, 18h45).

Peut-être plus important encore, le Barça a pu s'appuyer, pendant un peu plus de 20 minutes, sur Ousmane Dembélé. Entré en jeu à la 72ème, le champion du monde 2018 a été écarté un temps par le club, avant d'être réintégré dans le groupe face à l'Atlético de Madrid, le week-end dernier (4-2). Si il n'avait plus joué depuis le 12 janvier dernier, à l'occasion de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne perdue face au Real Madrid (3-2 après la prolongation), le joueur a été la cible des compliments de Xavi lors de la conférence de presse d'après-match. "Il nous a bien aidés, il a fait une bonne entrée, rapide, vertical, bon dans les un contre un... C'est ce qu'on lui demande. C'est un joueur comme les autres engagé dans la cause, pour atteindre nos objectifs cette saison", a jugé l'entraîneur catalan dans des propos rapportés par l'AFP. Toujours quatrième de Liga, le Barça est devant l'Atlético de Madrid à la différence de buts (+ 11 contre +9) et défiera Valence à Mestalla le dimanche 20 février prochain (16h15) entre ses deux matchs contre Naples.