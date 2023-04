FC Barcelone : Xavi ne peut pas donner de garanties à Jules Koundé

Arrivé cet été au FC Barcelone, Jules Koundé est devenu plus qu’une solution de dépannage sur le flanc droit de la défense catalane. Un poste qui n’est pas celui de préférence du joueur âgé de 24 ans, ce dernier préférant évoluer dans l’axe. Interrogé en conférence de presse sur un éventuel retour de Koundé en défense centrale, Xavi s’est montré évasif. L’entraîneur du FC Barcelone ne peut pas lui garantir de le faire à nouveau jouer dans sa position d’origine.

"On en a parlé, mais il nous apporte des choses et il s'adapte"

"On verra la saison prochaine. Je sais que c'est un défenseur central. Je le sais parce que c'est moi qui ai demandé à le recruter. Mais à cause des circonstances et des blessures, il doit s'adapter au poste de latéral. Et il le fait bien. On en a parlé, mais il nous apporte des choses et il s'adapte. C'est une garantie, qu'il joue latéral ou défenseur central."