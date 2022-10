Dans un pays où le taux de rotation des entraîneurs est si élevé que la plupart d'entre eux ont de la chance de survivre ne serait-ce qu'une saison à un poste donné, et où même les plus brillants partent discrètement par la porte de derrière une fois leur temps écoulé, Marcelo Gallardo a reçu des adieux dignes d'un roi.

Xavi tremble déjà



Peu importe que son dernier match à River Plate se soit soldé par une défaite, 3-1, face à Rosario Central. Le nom de Gallardo a résonné dans le ciel du Monumental, alors que des milliers de supporters ont participé à un adieu unique. "Merci de m'avoir donné vos cœurs, vous allez tellement me manquer", a rayonné Gallardo. "Mon lien avec River durera toute une vie." Gallardo sera certainement difficile à remplacer après presque une décennie. Mais son départ a également des répercussions intéressantes de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Europe, juste au moment où Barcelone pourrait envisager du changement sur son banc.



Alors que l'actuel titulaire du poste, Xavi, aura certainement le temps d'inverser la tendance après les revers subis en Ligue des Champions face à l'Inter Milan et contre le Real Madrid le week-end dernier, l'entraîneur ressent la pression, notamment en raison de l'investissement immense et risqué réalisé au Barça cet été. Les médias espagnols ne donnent pas cher de sa peau en cas de nouvelles contre-performances.