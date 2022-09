Après un match nul concédé lors de la première journée de Liga, le FC Barcelone a depuis remporté ses trois dernières rencontres. Samedi soir, les hommes de Xavi étaient en déplacement sur la pelouse du FC Séville et n'ont pas laissé passer l'occasion de revenir à deux points du Real Madrid en s'imposant largement (0-3). Présent sur le terrain, Ousmane Dembélé n'a cette fois pas marqué ni offert de passe décisive, mais sa prestation d'ensemble a beaucoup plu à son entraîneur.

> Le Barça a déroulé contre le FC Séville <

En conférence de presse d'après-match, le tacticien blaugrana a pris soin d'adresser quelques louanges à l'international tricolore. "Je sais de quoi il est capable et cela me réjouit. J'adore la façon dont il joue, mais aussi son attitude et les différences qu'il est capable de créer sur les phases offensives ou défensives." Des mots qui sont sûrement allés droit au cœur du principal intéressé, l'un des maillons essentiels de l'équipe mise en place par Xavi depuis le début de la saison.

Koundé aussi à l'honneur

Ousmane Dembélé n'a d'ailleurs pas été le seul tricolore à se mettre en évidence ce samedi puisque Jules Koundé a offert deux passes décisives sur les deux derniers buts catalans de la soirée. Un ballon pour Robert Lewandowski en fin de première période (36eme) et un autre pour Eric Garcia en début de seconde (50eme), de quoi participer pleinement au succès des siens.