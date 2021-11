La légende Blaugrana Xavi a été nommé à la tête du Barça le week-end dernier et a été officiellement présenté aux supporters au Camp Nou lundi. Xavi a une lourde tâche devant lui, avec un Barca en milieu de tableau, en proie à une crise financière et à des blessures. Il ne peut pas faire grand-chose pour la première, mais il peut s'occuper de la situation actuelle de la forme physique de l'équipe, et il a l'intention de le faire.

Xavi commence déjà son ménage



Selon AS, Xavi a déjà dit au physio Juanjo Brau et au préparateur physique Albert Roca - qui sont arrivés avec Ronald Koeman - qu'ils n'étaient plus nécessaires. Jaume Munill pourrait revenir au club après deux ans passés avec l'équipe nationale espagnole de futsal, tandis que Ricard Pruna est également pressenti pour revenir après avoir travaillé au Barca pendant plusieurs années auparavant. Xavi est déterminé à résoudre les problèmes de forme physique du Barca, qui est hanté par les blessures depuis le début de la saison.