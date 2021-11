FC Barcelone : Xavi fera tout pour ne pas échouer

Derby managers meet up at Camp Nou ahead of #BarçaEspanyol! pic.twitter.com/mazuQK2365

La grande première se rapproche pour Xavi Hernandez. En effet, nommé dernièrement à la tête du FC Barcelone (9eme, 17 points), l'ancien milieu de terrain du club officiera sur le banc des Blaugrana pour la première fois ce samedi au Camp Nou lors du derby contre l'Espanyol Barcelone (11eme, 17 points), comptant pour la 14eme de Liga (21h). Un premier test pour ce nouveau Barça, qui espère bien enfin lancer sa saison après des débuts mitigés. «Nous pensons que de cette façon, il est plus facile d'atteindre le résultat. Il y a urgence au niveau du classement et il n'est pas possible d'échouer.», a notamment expliqué Xavi, ce vendredi, face à la presse.« Je pense que nous allons bien nous en sortir. Je donnerai tout ce que j'ai pour que cela arrive. Je donnerai tout pour que ça marche.Au moins en termes de valeurs. (...) Je suis très calme, positif, heureux et excité. Je suis très heureux d'être dans ce que je considère comme ma maison. Moins nerveux que lorsque j'étais footballeur, a également confié Xavi, avant ce premier rendez-vous important avec le FC Barcelone. Le plus dur est d'être un footballeur et de faire des choses sur le terrain. De combien de temps j’ai besoin ? Je ne sais pas. Cela dépend beaucoup de moi, du staff. Cette semaine, nous avons été très exigeants envers l'équipe, avec des entretiens individuels et collectifs. Mais nous devons l'être car nous n'avons pas le temps.» L'Espanyol est prévu.