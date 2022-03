Le week-end dernier, après le succès récolté contre l’Athletic Bilbao (4-0), Xavi s’est un peu lâché. L’entraineur blaugrana a tenu des propos dithyrambiques envers ses joueurs et en particulier envers Pedri. Il a même osé qualifier le jeune prodige comme le nouveau Andres Iniesta. Une déclaration qui n’a pas vraiment plu à tout le monde.

« Xavi a fait une grosse erreur avec Pedri »

L'expert local Edu Aguirre, s'exprimant sur El Chiringuito, est déconcerté par le fait que Xavi ait publiquement comparé Pedri à son ancien coéquipier du Barça. "Je n'ai pas pu me sortir de la tête les déclarations de Xavi sur Pedri, a-t-il indiqué. Ces mots m'ont vraiment fait réfléchir. Xavi a fait une terrible erreur. Imaginez ce que peut faire un garçon de dix-neuf ans quand il va se coucher.... Son entraîneur dit qu'il est meilleur que De Bruyne, qu'il est meilleur que Modric et qu'il est le successeur d'Iniesta, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Espagne, et il dit qu'il est le plus grand talent du monde.... ».



« Les fans disent des choses comme ça sur Twitter, mais l'entraîneur..., poursuit Aguirre. L'entraîneur est là pour garder un joueur avec les deux pieds sur terre. Il doit garder la tête d'un garçon de dix-neuf ans en ordre. L'entraîneur doit être le garant du football de Pedri et lui dire : "Quand tu te réveilles demain et que tu commences à t'entraîner, tu t'entraînes comme si tu n'avais rien fait. Cela t'amènera au succès". Tu ne peux tout simplement pas dire ces choses à un jeune de dix-neuf ans. Ce n’est pas la bonne façon pour l’éduquer. Pedri va être très bon, et il l'est déjà. Mais Xavi ne peut pas tout dire sur lui. Il n'a que dix-neuf ans ! Tu peux le dire à un trentenaire qui a tout vécu. Demain, il se lèvera et dira : "Je sais déjà tout". Je suis meilleur que Modric, je suis meilleur que De Bruyne, je suis le prochain Iniesta. Pourquoi ? C'est ce que dit Xavi. Xavi doit le remettre à sa place et s'assurer qu'il continue à travailler dur chaque jour. Donc, il a fait une grosse erreur ». Voilà qui est dit.