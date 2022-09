L'incident s'est produit dans les dernières minutes du match, alors que Barcelone menait déjà 2-0. Le gardien de but de Cadix, Jeremias Ledesma, a été vu en train de traverser le terrain avec un défibrillateur et de le lancer dans la foule lors d'un incident dramatique au stade Nuevo Mirandilla.

Xavi se dit soulagé

Après un arrêt de jeu prolongé, les deux équipes ayant reçu l'ordre de quitter temporairement le terrain, l'homme a été réanimé sous traitement médical et transporté à l'hôpital. La reprise du match s'est soldée par une victoire sans appel des visiteurs (0-4), Ansu Fati et Ousmane Dembélé ayant marqué après l'interruption, mais Xavi a admis qu'il n'y avait qu'une seule préoccupation à la fin du match.



"C'était une situation mouvementée, on nous a dit qu'il était tombé, d'autres ont affirmé que c'était une crise cardiaque, selon les rapports de Mundo Deportivo. Si quelque chose de grave était arrivé, nous aurions suspendu le match, mais heureusement il est revenu à la vie et nous avons décidé de reprendre. Nous parlons d'une personne, et sa santé est au-dessus du football, heureusement il a été ranimé et nous espérons qu'il pourra récupérer."