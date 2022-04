Des mois que cela dure. Le feuilleton sur la situation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone continue de susciter les débats du côté de la Catalogne. A chaque rendez-vous avec la presse, Xavi doit inlassablement répondre à une question sur son ailier tricolore.



Samedi, à la veille de la réception du FC Séville (30e journée de Liga), l’entraîneur catalan effectué un nouveau point sur l’éventuelle prolongation du champion du monde 2018, dont la fin de contrat se situe au 30 juin prochain.

Qu'est-ce qu'il attend ?

« C'est une question pour Ousmane, je suis clair là-dessus… c'est à lui de décider », a déclaré l’ancien stratège du club blaugrana. Je le vois très heureux, très impliqué dans le projet depuis mon arrivée. Je n'ai rien à redire. »



Le président Joan Laporta, cité aussi par Mundo Deportivo, avait estimé un peu plus tôt qu’un accord avec l’entourage du jouer de 24 ans était « possible ». L’intéressé, lui, ne se montre pas bavard sur le sujet. On l'annonce par ailleurs en contact avec le PSG.