L’entraineur barcelonais Xavi est toujours très exigeant avec son attaquant français, Ousmane Dembélé. Il attend de lui qu’il se montre performant offensivement, mais aussi qu’il fasse le boulot derrière. "Il a un talent unique. Il doit essayer, même s'il perd des ballons, je l'oblige à affronter les défenseurs en un contre un dans les zones offensives du terrain", a confié le technicien catalan.

Xavi remonte les bretelles à Dembélé

Xavi a poursuivi en indiquant qu’il a une estime particulière envers l’ancien Rennais. "Ce joueur, il est différent des autres, il est unique. Il doit dribbler, tenter des choses, déborder...". Enfin, il a conclu en encourageant le Français à rester plus collé à sa ligne plutôt que d’essayer de faire constamment la différence : "Peut-être que nous n'ouvrons pas autant le terrain et jouons plus à l'intérieur".



Dembélé compte 8 gestes décisifs depuis l’entame de la saison avec le Barça, dont quatre réussis dimanche lors du succès contre Bilbao (4-0). Le champion du monde avait connu une petite baisse de régime et s'est réveillé de la plus belle des façons contre les Basques.