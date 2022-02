FC Barcelone : Xavi demande aux supporters de ne pas siffler Dembélé

Dembélé n'a plus joué avec le Barça depuis le 12 janvier

. Les joueurs entraînés par Xavi ont démontré une forte personnalité pour renverser la vapeur après l'ouverture du score précoce de Carrasco dès la 8ème minute de jeu. Par la suite, Jordi Alba a égalisé d'une superbe demi-volée avant que Gavi et Araujo n'offrent une avance plus large au Barça. Au retour des vestiaires, Daniel Alves y est également allé de son but, tandis que Luis Suarez a réduit le score sans pouvoir empêcher la défaite des Colchoneros., a prévenu Xavi en conférence de presse d'après match. Alors que le Barça est en pleine lutte pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions, l'entraîneur du club catalan a invité ses joueurs à continuer sur cette voie. "Il faut continuer comme ça et croire en ce qu'on fait sur le terrain. Si on continue comme ça, on va récolter les fruits de ce travail plus tard", a-t-il expliqué.Réintégré dans le groupe à l'occasion de ce choc, Ousmane Dembélé, qui n'a plus joué avec le Barça depuis le 12 janvier dernier et la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne perdue face au Real Madrid (2-3 après la prolongation), aurait dû entrer en jeu selon Xavi. Toutefois, l'expulsion de Daniel Alves pour une semelle sur Carrasco (68ème) a changé les plans. Le milieu légendaire du Barça a demandé aux supporters de se comporter de la bonne façon avec l'international français, malgré le bras de fer avec les dirigeants pour sa prolongation de contrat., a-t-il indiqué.