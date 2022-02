La forme du FC Barcelone a été irrégulière en février, bien que ses prouesses en contre-attaque lui aient permis de marquer des buts cruciaux en Liga et lors de son récent match victorieux d'Europa League contre Naples (2-4). Et Xavi, garant du style du club catalan et accessoirement son entraîneur, défend la manière de jouer et les principes ludiques des Blaugrana dans les médias espagnols.

Xavi défend le style du Barça

"Le Real Madrid nous a surpris en contre-attaque lors d'un match, mais nous avons aussi surpris Naples en contre-attaque, a ainsi déclaré Xavi en conférence de presse face aux médias ibériques. Cela fait également partie de notre ADN. Je me souviens de (Hristo) Stoichkov marquant des buts contre une défense haute et de David Villa et Thierry Henry. C'est le football, les espaces sont utilisés." De qui faire taire les critiques ?