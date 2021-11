Avec trois points au Madrigal, face à Villarreal, les Catalans ont pris six points en deux matchs de championnat sous la direction de l'ancien international espagnol, Xavi. Cependant, ils ont été contraints de survivre à une frayeur tardive, l'égalisation de Samuel Chukwueze ayant annulé l'ouverture du score controversée de Frenkie de Jong. Les buts de Memphis Depay et du remplaçant Philippe Coutinho ont finalement scellé la victoire dans les dernières minutes (1-3) et Xavi a déclaré que cette victoire était une étape essentielle pour sa nouvelle équipe.

Xavi rend hommage à Villarreal

"Nous n'avons pas dominé le match comme nous l'espérions mais nous avons joué contre une grande équipe", a glissé Xavi en conférence de presse. Nous avons eu de la chance par endroits, car Villarreal ne méritait pas de perdre. Cela nous a demandé beaucoup de choses ce soir-là. Nous avons eu de la chance avec le but de Memphis, mais ce sont trois points en or pour nous." Barcelone est invaincu dans toutes les compétitions sous la direction de Xavi, mais il doit faire face à une série de matchs cruciaux en Liga et en Ligue des champions avant la fin de 2022.