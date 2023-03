FC Barcelone : Xavi confirme l'absence de Pedri et de Dembélé pour le Clasico

March 18, 2023 14:16 La rumeur court depuis hier et c'est désormais officiel, Pedri est bien forfait pour le Clasico de dimanche. Toujours blessé, Ousmane Dembélé ne fait lui non plus pas partie de la liste.