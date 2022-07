FC Barcelone : Xavi autorisé à rejoindre ses joueurs aux États-Unis

Avant le Clasico contre le Real, Raphina lance les hostilités



Le Barça s'impose 6-0 sur la pelouse de l'Inter de Miami pour son premier match de préparation sur le sol américain.

Raphinha (1 but et 2 passes décisives) et Christensen ont réussi leurs débuts ! pic.twitter.com/9T7yftCVp0

Encore une bonne nouvelle pour le Barça. Alors que le club catalan a officialisé mardi soir l'arrivée de Robert Lewandowski pour les 4 prochaines années, puis a enchaîné avec un succès contre l'Inter Miami cette nuit (0-6), le club catalan va enfin pouvoir compter sur la présence de Xavi. Bloqué depuis samedi en raison de récents voyages en Iran, effectués alors qu'il était encore joueur avec le club qatari d'Al-Sadd,Actuellement, le FC Barcelone dispute l'US Summer Tour 2022 en prévision de l'exercice 2022-2023. Après avoir largement maîtrisé l'Inter Miami grâce à des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Raphina, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay et Ousmane Dembélé, le club catalan tentera de confirmer son potentiel offensif lors des prochaines sorties. Cela tombe plutôt bien car(5 heures) du côté de Las Vegas. Après son opposition contre le tenant du titre de la Ligue des Champions, Barcelone jouera face à la Juventus Turin, le 27 juillet puis contre les New York Red Bulls, le 31, en conclusion de cette tournée estivale.Avant le Clasico, Raphina n'a pas hésité à envoyer une pique aux joueurs de Carlo Ancelotti. Arrivé en provenance de Leeds cet été, le Brésilien a affirmé que le club catalan était supérieur.. Je me suis senti très bien. J'espère pouvoir continuer comme ça", a-t-il indiqué. Le duel est déjà lancé.