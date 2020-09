FC Barcelone : Xabi Alonso comprend les envies de départ de Messi

"J'ai l'impression que Messi suit un sentiment. Il est arrivé à la conclusion qu’à l’heure actuelle, il a besoin de quelque chose de différent, de nouveau pour retrouver le pur plaisir du football. Au moment où Messi mettra un autre maillot, cela prendra fin. L'inimaginable cessera d'être inimaginable", a commenté Alonso auprès de Suddeutsche Zeitung.



'ancien milieu de terrain, qui a remporté la Coupe du monde avec l'Espagne en 2010, s'est montré très étonné par la facilité avec laquelle le Bayern Munich a humilié le FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2). Un match qui a sans doute pesé dans l'esprit de Messi au moment de notifier son envie de départ aux dirigeants du Barça.

"Cela appartient à une catégorie de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et je ne parle pas seulement de la différence entre les équipes sur le tableau de bord - c'était la supériorité montrée par le Bayern dans l'ensemble", a jugé Xabi Alonso.









Xabi Alonso ne joue plus au football depuis quelques années et sa retraite qui date de 2017, alors que l'Espagnol évoluait sous le maillot du Bayern Munich, mais il reste encore attentif à l'actualité du ballon rond, étant donné qu'il est désormais l'entraîneur de la Real Socieadad B. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et du Bayern Munich, notamment,En outre, l