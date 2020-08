FC Barcelone - Vidal : "L'ADN du club est à la traîne"

Arturo Vidal a donné une interview pour le Youtubeur Daniel Habif, ce dimanche. Alors qu'il lui reste encore un an de contrat du côté du Camp Nou, le chilien n'a pas hésité à remettre en cause le modèle de pensée du club catalan qui a connu une saison blanche lors de cet exercice 2019-2020, en subissant une humiliation face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2).

"Barcelone doit changer sa façon de penser, l'ADN est à la traîne; le football actuel est plus une question de force et de vitesse. Quand tu avances en pensant que ton ADN suffit à toujours te faire gagner, tu te trompes", a déclaré le Chilien, très critique sur la planification de l'équipe du Barça. "Une équipe de haut niveau ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels et le reste, des mineurs", a-t-il ajouté.

Pour Vidal, les départs possibles des poids lourds ne vont pas régler les problèmes

Au sujet de l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern, le milieu de terrain a reconnu que c'était quelque chose qui pouvait arriver. ", a répondu l'ancien joueur de la Juventus Turin et du club munichois.Concernant sa situation personnelle au club, ainsi que celle de ses coéquipiers, Vidal a révélé qu'il pourrait y avoir plusieurs départs avec l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc mais ne pense pas que, fondamentalement, les départs des Suarez, Rakitic ou autres, allaient changer les choses de façon nette. "C'est peut-être parce que les trois dernières années ne sont pas ce que Barcelone mérite,, a-t-il déclaré.