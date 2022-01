C'est tête basse et larmes aux yeux qu'Ansu Fait a quitté ses partenaires du FC Barcelone ce jeudi en huitième de finale de la Coupe du Roi, alors que son équipe affrontait l'Athletic Bilbao. Une blessure à la cuisse, une de plus, pour le jeune attaquant blaugrana qui ne s'en sort plus de ses pépins physiques. Après observation, les médecins lui conseillent de se faire opérer. Lui ne veut pas.



Et si Ansu Fati est si réticent, c'est d'abord et surtout parce qu'il a encore très clairement en mémoire l'arthroscopie qu'il a subi il y a plus d'un an au niveau du ménisque. Selon Mundo Deportivo, les "nombreuses erreurs et complications" liées à cette intervention aurait laissé au joueur un terrible souvenir et il ne voudrait surtout pas avoir à revivre cela.

Deux choix

Pour autant, sa nouvelle blessure doit être soignée par une opération selon Ricard Pruna, médecin-chef de l'équipe première du Barça. Fati est victime d'un décollement du biceps fémoral de sa jambe gauche. Le Finlandais Lasse Lempainen, qui a opéré Ousmane Dembélé à deux reprises, lui a été proposé. L'intervention éviterait une rechute. Mais Ansu Fati peut aussi décider de choisir un autre biais pour se soigner avec une autre méthode cité par le média, qui le tiendrait éloigné des terrains durant 8 à 10 semaines "seulement" sans toutefois garantir l'absence de rechute.



Le joueur de dix-neuf ans se laisse le temps de réfléchir mais une décision devrait intervenir dès lundi sur le choix à suivre. Selon Mundo Deportivo, Ansu Fati pourrait se résoudre à être une nouvelle fois opérer. Sa fin de saison serait alors compromise, et sa participation à la prochaine Coupe du monde très incertaine.