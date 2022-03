FC Barcelone : Vers un retour d'Ansu Fati

Blessé pour la énième fois il y a un peu plus de deux mois, Ansu Fati a décidé de ne pas se faire opérer. Touché au biceps fémoral de la jambe gauche, l'offensif du FC Barcelone a ainsi fait le choix d'éviter de passer sur un billard déjà bien trop familier malgré sa jeune carrière. Après pratiquement dix semaines de repos et de remise en forme, le joueur va passer lundi une IRM. La suite de sa saison est en jeu.



Ainsi que l'indique Mundo Deportivo, cette IRM va être effectuée sous le regard des médecins du FC Barcelone. Si les résultats sont concluants, alors Ansu Fati pourrait retrouver le chemin de l'entraînement. Le média évoque même l'éventualité d'une séance collective. Quant à une participation en match officiel, il va encore falloir attendre un peu.



Si le processus de récupération se passe pour le moment comme espéré, Ansu Fati ne devrait pas être du match face au Séville FC dans une semaine, pas plus que du quarts de finale aller de Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort prévu le 7 avril prochain. L'objectif pour le club est de s'assurer qu'une fois sur le terrain, le joueur pourra l'aider jusqu'au terme de la saison. S'il ne se blesse pas à nouveau, bien sûr.