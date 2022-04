Un sérieux doute est permis. Ousmane Dembélé, malade, est incertain pour affronter dimanche soir Majorque dans le cadre de la 34e journée du Championnat d'Espagne. L'ailier français du FC Barcelone souffre d'une pharyngite (infection de la gorge), rapportent les médias catalans.



Dembélé n'a pas participé samedi matin à la séance d'entraînement. Son possible forfait n'est pas le bienvenu alors que la formation entraînée par Xavi a certainement besoin de sa vitesse et de sa percussion pour redresser la barre au plus vite.

Mauvaise passe

Sergio Busquets et ses coéquipiers ont perdu deux de leurs trois derniers matchs en Liga, à chaque fois à domicile. Pour le troisième du classement, il est temps de briser la série dimanche soir au Camp Nou. Avec ou sans Dembélé.