Le Barça fait fort dans ce début mercato avec déjà 3 joueurs recrutés pour la saison prochaine. En fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero a été la première arrivée. Ensuite, les dirigeants catalans ont enregistré la signature d'Eric Garcia, formé au club. Un autre joueur fait son retour dans l'équipe catalane. Évoluant au Bétis Séville, Emerson est rapatrié au Barça après une bonne saison dernière en Andalousie dans le cadre d'un prêt. Le milieu droit brésilien a inscrit 5 buts et a offert 10 passes décisives au Bétis.

Emerson retourne au Barça



Après deux années et demie et 79 matchs disputés en endossant le maillot du Bétis, Emerson débarque au Barça pour renforcer l'entrejeu. Grace notamment à ses prestations convaincantes, le joueur a permis à la formation de Manuel Pellegrini a fini le championnat espagnol à la 6e place.



Via un communiqué sur Twitter, le Bétis Séville a annoncé le départ du joueur vers la Catalogne. « Le Real Bétis souhaite à Emerson le meilleur pour son avenir personnel et professionnel, en lui rappelant qu'il aura toujours sa maison à Heliópolis », peut-on lire dans le communiqué. Le club andalou récupérera 20% du transfert sur une éventuelle future vente du joueur.