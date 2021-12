La dernière série de tests positifs au coronavirus ne devrait pas suffire au FC Barcelone pour reporter son prochain match de Liga. Les Blaugranas doivent affronter Majorque dimanche, mais avant le match, 10 joueurs de l'équipe première ont été testés positifs au coronavirus : Dani Alves, Ousmane Dembélé, Clement Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Pablo Gavi, Alejandro Balde, Sergino Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde.

Le Barça n'a pas le choix

Le Barca sera également privé de Sergio Busquets, suspendu, ainsi que de Sergi Roberto, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Pedri et Ansu Fati, blessés. Mais même avec tous ces absents, les Catalans devraient avoir une dizaine de joueurs de l'équipe première disponibles, plus les gardiens de but et les jeunes. Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, Gerard Piqué, Eric Garcia, Oscar Mingueza, Frenkie de Jong, Riqui Puig, Luuk de Jong, Nico Gonzalez et Ferran Jutgla seront tous disponibles. Le règlement de la Liga stipule que les clubs doivent remplir leur obligation s'ils disposent de cinq joueurs de l'équipe première ou plus et d'un effectif de 13 joueurs ou plus.