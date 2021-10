Ousmane Dembélé est absent depuis l'été après s'être blessé à l'Euro 2020 et avoir subi une opération. Le bruit courait que Dembélé pourrait être vendu avant cette saison, étant donné qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat et qu'il n'a pas vraiment impressionné depuis son arrivée pour plus de 100 millions d'euros en 2017. La blessure a mis fin à tout transfert, et Dembélé se prépare maintenant à revenir avec une possibilité de jouer ce week-end lorsque Barcelone affronte Alaves au Camp Nou.

Dembélé bientôt de retour



Pendant ce temps, les négociations contractuelles se sont poursuivies, sans qu'une résolution ne soit encore trouvée. Comme le détaille Mundo Deportivo, le Barca veut faire signer un nouveau contrat à Dembélé, réticent à l'idée de le perdre gratuitement l'été prochain. Les Blaugrana sont en mission pour convaincre le Français qu'il est mieux de rester sur place, malgré le fait qu'il devrait accepter une baisse de salaire, ce qui pourrait lui faire perdre de plus gros revenus ailleurs. Dembélé semble préférer rester, mais l'affaire n'est pas encore bouclée et le Barça va poursuivre ses tentatives pour le moment.