Les Blaugrana ont impressionné en Liga cette saison, avec une seule défaite en neuf sorties en championnat, dimanche lors du Clasico (1-3), mais ils risquent d'être éliminés de la Ligue des champions dans les semaines à venir. Xavi a fait venir un grand nombre de nouveaux visages avant la campagne 2022/23, malgré les problèmes financiers persistants du club, mais il veut se renforcer à nouveau lors de la fenêtre de mi-saison.

Le Barça veut un milieu défensif

Selon les informations de Mundo Deportivo, Xavi considère toujours Sergio Busquets comme un joueur essentiel cette saison, malgré son intention de le laisser au repos contre Villarreal en milieu de semaine. Cependant, l'absence d'un spécialiste pour épauler Busquets est une préoccupation pour Xavi, car le joueur de 34 ans semble de plus en plus susceptible de partir à l'expiration de son contrat en 2023. Un rappel de Nico Gonzalez, prêté à Valence, n'est pas envisagé, tandis que Frenkie de Jong et Franck Kessié sont des options du plan B, si Xavi ne parvient pas à faire venir un nouveau visage.