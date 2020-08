FC Barcelone : Une nouvelle académie de formation ouverte à Miami

Le quotidien espagnol As rapporte que le FC Barcelone va ouvrir ce mercredi une nouvelle académie de formation à Miami. Ce dernier précise que celle-ci sera, comme celle de New York, entièrement gérée par le club catalan. Au total, 170 filles et garçons vont participer au développement de cette nouvelle école de football. Ce projet, sportif bien entendu, a également une vocation humanitaire puisqu'à croire As, il permettrait ainsi à des jeunes issus de quartiers défavorisés d'y participer. Au total, le FC Barcelone compte dix autres écoles (aussi appelées centres de stage), comme celle lancée ce mercredi, localisées partout dans le pays. Les sélections pour l'entrée au sein de cette nouvelle académie floridienne, se sont déroulées sur deux semaines dans les installations de Kendall Soccer Park. Le FC Barcelone compte quarante-six académies dans le monde.