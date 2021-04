Un avant-centre est en tête de la liste des priorités de Barcelone pour la saison prochaine après ne pas avoir remplacé le prolifique Luis Suarez depuis son transfert à l'Atletico Madrid. Erling Haaland du Borussia Dortmund est la cible numéro un pour le moment, mais le club sait que l'obtention de sa signature ne sera pas facile avec son prix astronomique et le fait que plusieurs grands clubs européens le poursuivent.

Haaland est cher, Kane ne sera pas gratuit...

Alors que selon les rumeurs, 150 millions d'euros seraient nécessaires pour éloigner Haaland de Dortmund, Barcelone a dressé une liste d'alternatives comprenant l'attaquant de Tottenham Harry Kane. Cependant, il ne sera pas facile non plus de faire venir Kane, car les Spurs ne veulent pas vendre et selon Marca, les dirigeants londoniens n'accepteront pas moins de 100 millions d'euros pour leur joueur vedette. L'attaquant anglais gagne également 12 millions d'euros par an et il lui reste trois ans sur son contrat.