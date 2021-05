FC Barcelone : Un nouveau record pour Messi ?

Lionel Messi a failli quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Quelques mois plus tard, le club catalan peut souffler et se satisfaire d'avoir conserver son sextuple Ballon d'or une saison de plus. Une fois encore primordial dans le jeu de son équipe, Messi devrait de nouveau terminer en tête du classement des buteurs de la Liga, et ce pour la cinquième fois consécutive. Du jamais vu en Espagne.



Avec vingt-neuf buts au compteur, Lionel Messi devance actuellement Karim Benzema et Gerard Moreno (tous deux à vingt-deux unités). Alors qu'il ne reste plus que deux journées de championnat, le Barcelonais devrait très probablement s'offrir ce fameux cinquième titre de "Pichichi" consécutif. Il deviendrait alors le seul et unique joueur de l'histoire de la Liga à réussir un tel exploit. Pour l'heure, et comme le rappelle RMC, il est à égalité avec Alfredo Di Stefano et Hugo Sanchez, qui ont chacun remporté quatre fois de suite ce titre honorifique.

Pas moins de 25 buts par an

Si Lionel Messi termine meilleur buteur de la saison, il le sera pour la septième fois de sa carrière en Liga. A noter également que sur ces cinq dernières années, l'Argentin n'a jamais inscrit moins de vingt-cinq buts en championnat. Avec de telles performances, comment Barcelone pourrait-il ne pas le prolonger, lui qui sera libre de tout engagement au mois de juin prochain ?