Pedri et Ronald Araújo manqueront tous deux le premier Clásico de la campagne 2021/22, dimanche. Le premier nommé, selon Sport, n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe, tandis que le second pourrait être absent pendant au moins une semaine supplémentaire après s'être blessé en sélection avec l'Uruguay. L'ailier français Ousmane Dembélé a encore une chance de faire partie du groupe de Ronald Koeman pour cette visite du Real Madrid. Le défenseur Eric García, absent du groupe de la Ligue des Champions pour cause de suspension, devrait faire partie du groupe ce week-end.

Eric Garcia fait son retour

Pedri s'est blessé à la cuisse le 15 septembre contre le Bayern Munich. Lors de sa tentative de retour au jeu quinze jours plus tard contre Benfica, il a aggravé sa blessure. Cette situation a obligé le club et le joueur à être prudents dans son rétablissement. Il est prévu que le joueur de 18 ans joue quelques minutes contre Alavés le 30 octobre et en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev le 2 novembre, mais il manquera le match contre le Rayo Vallecano. Araújo s'est blessé à l'ischio-jambier droit avec son équipe nationale il y a dix jours.