FC Barcelone : Un ancien dirigeant dézingue Messi

Lionel Messi est souvent décrit comme étant plus qu’un simple joueur au FC Barcelone. Il serait le guide, le leader et aussi l’un des principaux décideurs pour tout ce qui est les affaires sportives du club. Les rumeurs concernant ce supposé pouvoir ont souvent circulé du côté du Camp Nou. Certains n’y voyaient qu’un simple mythe pour porter atteinte à l’image de la star, mais voilà qu’un ex-directeur du club, en la personne d’Andoni Zubizaretta, vient d’appuyer cette thèse.

« Messi n’est pas le footballeur idéal »

Dans un entretien accordé à El Pais, et alors qu’il se trouvait en face de Vincente Del Bosque, l’ancien gardien de but du club estime que Messi outrepasse parfois ses fonctions d’un simple joueur et il aurait, de fait une part de responsabilité dans le déclin récent du Barça. « Messi n'a pas su montrer l'image d'un joueur de quartier, c'est-à-dire être un très bon coéquipier, avoir un bon comportement au club pour être un footballeur idéal. Son gros problème est qu'il est en compétition contre lui-même".



Appelé à donner des exemples sur la prétendue influence négative de l’Argentin hors des terrains, « Zubi » a révélé : « Tata Martino, quand il était au Barça, a dit à Leo: « Je sais que si tu appelles le président, il me jette dehors, mais bon sang, tu n’as pas à me le montrer tous les jours. Je le sais. » Des secrets de vestiaire dévoilés au grand jour et qui ne vont certainement pas plaire à la Pulga. L’ancien dirigeant marseillais a quand même conclu en admettant que « Messi reste quand même bien plus qu’un simple joueur de football ».