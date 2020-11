FC Barcelone : un accord entre le club et les joueurs pour une baisse des salaires

Vers une baisse des salaires des employés



❗ Comunicado conjunto de la mesa de negociación salarial del FC Barcelona

ℹ Los detalles: https://t.co/9yZQjJrafK pic.twitter.com/HXsaasLYML



— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2020

Finalement, les joueurs du FC Barcelone et le club ont pu se mettre d'accord pour une baisse des salaires, après de longs mois de négociations perturbées, notamment, par une relation complexe entre certains cadres du vestiaire et l'ancien président, Josep Maria Bartomeu.Dans un communiqué publié ce vendredi, le club catalan a donné des informations plus amples sur ce thème. "Les parties sont parvenues à un accord de principe qui permet un ajustement des salaires de la saison en cours, pour un montant de 122 millions d'euros de rémunération fixe, auquel s'ajoute le report de 3 ans de rémunération variable à partir de cette saison, estimé à environ 50 millions d'euros. Ce principe d'accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe de joueurs et d'entraîneurs concernés", peut-on lire.En octobre dernier, le FC Barcelone avait chiffré des pertes à hauteur de 97 millions d'euros en raison de la pandémie de Covid-19 pour la saison 2019-2020. Cependant, le FC Barcelone veut continuer sa logique d'économie.D'après des informations du quotidien Sport, des discussions sont en cours avec les représentants du personnel afin de baisser les salaires des 540 employés. Un accord devrait intervenir et le club devrait communiquer pour officialiser cela, d'après la source.