FC Barcelone : Umtiti sur la pointe des pieds

Près de cinq et mois et demi après sa dernière apparition, Samuel Umtiti a rejoué la semaine dernière en Ligue des champions, lors de la débâcle du FC Barcelone contre la Juventus (0-3). Il a remplacé son compatriote Clément Lenglet et disputé une grosse demi-heure de jeu. Le temps de prendre un carton jaune pour une faute sur Alvaro Morata et de retrouver des sensations, après de longs mois de galère.



Toujours gêné par des douleurs à un genou gauche sur lequel il avait dû forcer pour disputer, et remporter, la dernière Coupe du monde avec les Bleus, l’ancien Lyonnais vit un véritable cauchemar depuis ce sacre. Il n’est ainsi apparu que lors de 28 matchs officiels sur les 120 joués par le Barça depuis septembre 2018. En équipe de France aussi, il a laissé passer le train, et n’a plus joué en sélection depuis juin 2019.



"J’ai pris un risque, parce que la Coupe du monde c’est tous les quatre ans et on n’est jamais sûr de la rejouer, avait-il reconnu sur Téléfoot quelques mois plus tôt. C’est un rêve que j’ai réalisé, j’ai forcé, et c’est pour ça que ça a compliqué les choses dans les mois qui ont suivi. Mais je ne regrette pas ce choix." Un choix qu’il continue donc à payer. Surtout qu’il n’a pas pu enchaîner après son grand retour face aux Turinois.

Un penalty non sifflé contre Levante



Cinq jours plus tard contre Levante, il était encore remplaçant, son nouvel entraîneur Ronald Koeman lui préférant un autre Ronald, Araujo, jeune défenseur uruguayen (21 ans) qui, en l’absence de Gerard Piqué, touché aux ligaments du genou droit, a fait la paire avec Lenglet ou Oscar Mingueza, issu de la Masia et également âgé de 21 ans. Rentré en jeu à la 89e minute, Umtiti a trouvé le moyen de commettre une main non signalée par l’arbitre, mais qui aurait dû valoir un penalty aux visiteurs. Paco Lopez, l’entraîneur de Levante, ne décolérait d’ailleurs toujours pas quelques jours plus tard.



Et mercredi, face à la Real Sociedad, c’est Mingueza qui faisait équipe dans l’axe avec Araujo. Lenglet était remplaçant, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué d’interroger sur son statut, avant de rentrer en fin de match, alors qu’Umtiti n’a lui pas décollé du banc. Mais en attendant le retour de Piqué, et tandis qu’Araujo monte en puissance, il pourrait y avoir la possibilité de se faire une place dans cette défense, même si, selon les médias catalans, Koeman l’aurait placé sur la liste des indésirables.



Lyon a bien voulu faire revenir à l’intersaison "Big Sam", sous contrat jusqu’en 2023, mais son salaire a rendu l’opération impossible. Reste à savoir si d’autres prétendants se manifesteront au mercato hivernal, pour un joueur qui, si son corps le laisse tranquille, devrait pouvoir se montrer avec l’enchaînement des matchs ces prochaines semaines. Dès samedi contre Valence ?