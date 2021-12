Et s'il restait et prolongeait son contrat avec un salaire réduit ? Les rumeurs concernant un départ de Samuel Umtiti du Barça auraient été exagérées, selon SPORT. Umtiti fait l'objet de critiques depuis l'été dernier, lorsqu'il a refusé de quitter le club, étant déterminé à faire ses preuves après une série de blessures. Pendant toute la saga Lionel Messi, Umtiti a été l'un des joueurs dont Barcelone a essayé de se débarrasser, le défenseur central étant l'un des plus gros salaires du club.

Umtiti loin de Benfica

Sa réticence à partir l'a fait huer par les fans du club catalan, et il a très peu joué depuis. Umtiti a eu une rare chance sous Xavi la semaine dernière, et il pourrait jouer à nouveau ce week-end car Gérard Piqué est suspendu. En attendant, il a été lié à un transfert à Benfica, qui a montré de l'intérêt l'été dernier. Mais selon SPORT, il n'y a eu aucune conversation avec le club portugais, que ce soit de la part d'Umtiti ou du club, et le défenseur a dit au club qu'il voulait rester dans tous les cas. Le quotidien catalan affirme que le défenseur central est tellement désireux de rester qu'il a dit au club qu'il était prêt à renégocier son gros contrat, ce qui est logique étant donné qu'il n'est pas susceptible de gagner la même somme d'argent avec un transfert de toute façon.