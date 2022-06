Le Portugais Francisco Trincao est revenu au Barça après une saison de prêt aux Wolverhampton Wanderers mais il est très intéressé par un transfert au Sporting Club de Portugal. Le joueur de 22 ans aime l'idée de retourner dans son pays natal malgré d'autres offres sur la table et le FC Barcelone est ouvert à l'idée de faciliter son départ. S'il part, ce sera après avoir joué seulement 1 309 minutes pour le club, réparties sur 42 matchs, avec une contribution de trois buts et deux passes décisives durant cette période.

Il retrouverait Amorim au Sporting

Trincao, né et élevé à Viana do Castelo, a percé dans l'équipe première de Braga en 2018 et a été signé par Barcelone après deux ans. Au Sporting, il rejoindrait un club qui a remporté le titre de Liga NOS en 2020/21 mais qui a terminé à une décevante deuxième place la saison dernière derrière Porto. Ruben Amorim, l'actuel entraîneur du Sporting, est également l'homme qui a fait progresser Trincao à Braga.