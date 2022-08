FC Barcelone : Touché à la mâchoire après son agression, Aubameyang sort du silence

"Nous ne sommes pas en sécurité dans notre propre maison"

Ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang a brisé le silence. Dans la nuit de dimanche à lundi (vers 1 heure du matin), comme l'a relaté El Pais, au moins quatre personnes munies d'armes à feu et de barres de fer ont pénétré dans le domicile de l'attaquant du FC Barcelone. Par la suite, elles s'en sont violemment prises au joueur et ont notamment menacé sa femme. Ainsi,, avec l'objectif de rassurer sur son état de santé et celui de ses proches.

"Dimanche soir, des personnes lâches et violentes sont entrées chez nous et ont menacé mes enfants et ma famille, juste pour voler des choses. Ils m'ont blessé au niveau de la mâchoire mais je vais me remettre très vite et grâce à Dieu, personne d'autre n'a été blessé physiquement. Le fait de ressentir que nous ne sommes pas en sécurité dans notre propre maison est difficile à comprendre et à décrire mais en tant que famille, nous allons le surpasser et être plus unis que jamais", a affirmé Aubameyang, forcément touché par ce triste épisode.

Les cambrioleurs, toujours recherchés par la police, se sont enfuis en voiture après avoir forcé Aubameyang à ouvrir son coffre-fort et pris les bijoux se trouvant à l'intérieur. Le butin du braquage s'élèverait à environ 700 000 euros, selon les informations de La Vanguardia.