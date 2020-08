FC Barcelone : ter Stegen va se faire opérer

‼️ MEDICAL NEWS

"Quelques semaines" avant de revenir à 100%

Le FC Barcelone a terminé sa saison 2019-2020 sur une humiliation historique infligée par le Bayern Munich, vendredi soir en quarts de finale de Ligue des champions (8-2) et deux décisions fortes ont été prises depuis : le licenciement de Quique Setien, arrivé au Camp Nou en janvier dernier, ainsi que des élections présidentielles avancées à la mi-mars 2021, compte tenu de la situation sportive traversée par le club catalan, qui n'a pas gagné le moindre titre.De plus, le club a annoncé une opération à venir pour son gardien.Il s'agit d'une méthode proactive qui sert à prévenir et à préparer le futur, étant donné que le portier blaugrana a déjà ressenti des irritations au tendon durant la saison dernière. Le club blaugrana fournira plus d'informations après l'intervention", a fait savoir le Barça dans un communiqué.Par le biais d'un message posté sur son compte Twitter, l'intéressé a lui aussi annoncé l'opération. "Je vais subir une intervention au tendon de mon genou. Les experts médicaux et moi-même avons discuté afin de faire ce 'nettoyage' car il y avait quelques irritations plus tôt cette saison. C’est une intervention proactive pour prévenir et préparer l’avenir.. Encore une fois, merci pour tout le soutien que j'ai reçu. Je l'apprécie beaucoup !", a-t-il indiqué.