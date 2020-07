Si Antoine Griezmann a vécu une saison plus que contrastée pour sa première année à Barcelone, l'international français peut compter sur le soutien de Luis Suarez. Après avoir déjà appelé à l'indulgence pour les performances du champion du monde, le numéro 9 uruguayen a pris position pour son avenir. « C'est un joueur qu'il faut garder. Il est très apprécié et très aimé dans le vestiaire. Antoine a traversé des moments difficiles parce qu'il n'était pas en réussite sur le terrain, mais il a notre soutien. Il parle à beaucoup de ses coéquipiers. On veut l'aider à gagner en confiance, à marquer des buts et à donner des passes décisives. Regardez son match spectaculaire face à Villarreal », a-t-il lancé dans un long entretien accordé au quotidien catalan El Mundo Deportivo.

Quel chef d'oeuvre de Griezmann !

Pour Suarez, Griezmann doit "apprendre à vivre avec cette pression"

Luis Suarez reconnait toutefois les difficultés d'adaptation d'Antoine Griezmann mais son constat se limite au rectangle vert. Le buteur dément catégoriquement les rumeurs faisant état d'une relation assez fraiche entre le Français et les cadres historiques du vestiaire. « Ceux qui sont ici depuis de nombreuses années savent combien il est difficile d'arriver dans un club comme Barcelone, où l'exigence est maximale. Vous devez apprendre à vivre avec cette pression que demande le Barça et Antoine le comprend ».

Enfin, Luis Suarez a lâché les armes pour le titre de champion d'Espagne, alors qu'il ne manque que deux points au Real Madrid à deux journées de la fin pour être sacré. « On doit faire notre autocritique : on a laissé filer le titre. On est conscients que cela dépendait de nous et on n'a aucune excuse... ».