Il y a un peu plus d'un an, Luis Suarez quittait le FC Barcelone après 5 saisons de bons et loyaux services. Le buteur uruguayen, qui fait aujourd'hui le bonheur de l'Atlético de Madrid, garde toujours une certaine rancoeur envers Ronald Koeman et la direction de l'époque (Josep Maria Bartomeu, ndlr). « Je crois que je ne méritais pas cette façon de faire quand je suis parti, a-t-il tonné dans des propos accordés à ESPN. Si tu as vraiment de l’autorité, du pouvoir, tu me prends en face à face, tu m’expliques tout, mais tu ne me dis pas que tu compteras sur moi pour le match contre Villarreal (le premier match de la saison dernière en championnat, ndlr) si la résiliation de contrat n’est pas bouclée. Ils m’ont envoyé m’entraîner sur le terrain numéro 3, qui est à part. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas. »

"Messi est à Paris et moi à l'Atlético : si ce genre de chose arrive, c'est parce qu'il y a une raison..."



Au-delà de son cas personnel, Luis Suarez a surtout tenu à exprimer sa désolation quant à la situation actuelle du Barça. Pour le goleador de l'Atlético, le départ de Messi au PSG trouve son origine dans l'incompétence actuelle qui règne au sein du club. « Voir tout ce qui est en train de se passer, ça fait mal en tant qu’ancien Culé parce que j’ai beaucoup d’affection pour ce club et je lui ai tout donné. Ça me fait mal pour les amis que j’ai là-bas, les gens qui y travaillent. La saison dernière, ç’a été très bizarre de revenir au Camp Nou et d’avoir Messi comme rival. Aujourd’hui, ça le sera encore plus puisque Messi ne porte plus le maillot du Barça. Mais si ce genre de chose arrive, c’est parce qu’il y a une raison. Maintenant il est à Paris et moi à l’Atlético alors que nous étions au Barça il y a seulement un an. » C'est dit.