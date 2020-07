Il reste deux journées à disputer dans le championnat espagnol et le Real Madrid n’a besoin que de deux petits points pour être couronné. A moins d’une énorme catastrophe, les hommes de Zinédine Zidane vont donc retrouver le sommet de leur pays. Même leurs rivaux du FC Barcelone en conviennent. Luis Suarez, l’attaquant blaugrana, l’a reconnu dans un entretien à El Mundo Deportivo. « En championnat, vous devez faire preuve d'autocritique : nous avons laissé la Liga nous échapper, a-t-il confié avec amertume. Nous sommes conscients que nous dépendions de nous-mêmes et ne cherchons aucune excuse. Maintenant, pour notre fierté et pour le prestige du Barça, nous devons gagner les deux matchs restants et nous concentrer sur le seul titre que nous pouvons encore remporter, qui est la Ligue des Champions. »

Le Barça se projette déjà vers la Ligue des Champions



Le Barça a donc laissé filer son trône national. En revanche, sa campagne n’est pas encore complètement manquée. Les Catalans peuvent s’offrir un joli lot de consolation en allant chercher la Ligue des Champions en août prochain. Cet objectif ne sera pas du tout facile à remplir, mais El Pistolero se veut confiant. « Nous pouvons battre n'importe qui, a-t-il affirmé. Un échec dans un seul match peut être coûteux dans cette compétition. C'est pourquoi nous devons être très vigilants et nous avons besoin de tout le monde pour gagner ce titre. » Pour rappel, le Barça doit encore écarter Naples en 8eme de finale de l’épreuve (8 août prochain). A l’aller, il y a eu 1-1 entre les deux équipes. En cas de qualification, l’équipe de Quique Setién se mesurera au vainqueur du duel entre Chelsea et le Bayern Munich (0-3).