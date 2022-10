FC Barcelone : Statue et des ''portes ouvertes'' pour Messi

Une statue pour Messi, après Cruyff et Kubala

Que fera Lionel Messi l'été prochain ? Alors que son contrat avec le PSG le lie actuellement jusqu'à la fin de la saison, le meneur de jeu argentin est toujours aussi demandé. Et notamment par son ancienne direction. C'est tout du moins ce qu'a avancé ce jeudi Eduard Romeu. "Messi", a avancé le président économique du Barça, avant d'évoquer, non sans malice, la possibilité financière d'une telle transaction : "Et Romeu de conclure : "." Reste à savoir si cette sortie médiatique révèle un véritable projet ou relève davantage d'une traditionnelle diplomatie. Ces dernières heures, le PSG semblait selon TyC Sports pressé d'entamer les négociations concernant une prolongation de contrat, alors que Luis Campos a lui déjà fait part de son souhait de voir Messi jouer à Paris jusqu'en 2025.Il n'est pas sûr que le septuple Ballon d'Or prenne sa décision d'ici la prochaine Coupe du monde, ni même avant le terme de l'actuelle saison. En attendant, et a priori sans rapport avec la possibilité de faire revenir l'enfant chéri en Catalogne, le FC Barcelone aurait acté la construction d'une statue de Lionel Messi devant le Camp Nou, nous apprend ce jeudi La Vanguardia.Si aucune date n'a été précisée pour cette opération, Messi serait le troisième ancien joueur du Barça à disposer d'une sculpture à son effigie devant l'enceinte des Blaugrana, après celles de Johan Cruyff et de Laszlo Kubala. Le génie néerlandais fut un joueur iconique du Barça entre 1973 et 1978 et il en va de même pour son passage sur le banc entre 1988 et 1996. Laszlo Kubala, quatrième meilleur buteur de l'histoire du club, fut également très important pour le FCB, en y jouant pas moins de dix saisons entre 1951 et 1961 et en enfilant deux fois le costume d'entraîneur (1961-1963 ; 1981-1982). De là à dire que Messi entraînera le Barça un jour...