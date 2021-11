Philippe Coutinho a eu du mal depuis son transfert de plus de 100 millions d'euros de Liverpool en 2018. Coutinho a passé une saison en prêt au Bayern Munich, remportant la Ligue des Champions, et à ce stade, il ne peut que rêver de réaliser quelque chose de similaire au Camp Nou. À la décharge du milieu de terrain, les circonstances n'ont pas été idéales au cours de l'année écoulée.

Retrouver le Coutinho de Liverpool

Et c'est un réel problème pour le Barça, qui risque de perdre beaucoup d'argent à l'approche des 30 ans de Coutinho. Il y a encore de l'espoir, cependant, et Sergi, le coach intérimaire du Barca, a donné un ou deux conseils au Brésilien après avoir pris la relève de Ronald Koeman la semaine dernière. "J'ai parlé avec tout le monde et j'ai parlé avec Coutinho", a déclaré Barjuan lors de sa dernière conférence de presse. "Je lui ai dit que j'ai aussi été sifflé au Camp Nou. La seule façon de se rendre fort est d'être soi-même et je lui ai demandé cela. Nous attendons de redécouvrir le Coutinho de Liverpool."